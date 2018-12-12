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В Екатеринбурге в июле 2019 года проведут Глобальный саммит по производству и индустриализации

УрБК, Москва, 12.12.2018. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в июле 2019 года в Екатеринбурге Глобального саммита по производству и индустриализации. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.



Ответственным за проведение саммита назначен Минпромторг, который в течение двух месяцев должен представить предложения по составу организационного комитета.



Финансовое обеспечение расходов на саммит будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минпромторгом на соответствующий финансовый год.

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