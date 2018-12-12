Новости дня
В Екатеринбурге в июле 2019 года проведут Глобальный саммит по производству и индустриализации
12 декабрь 2018 (10:58)
УрБК, Москва, 12.12.2018. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в июле 2019 года в Екатеринбурге Глобального саммита по производству и индустриализации. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Ответственным за проведение саммита назначен Минпромторг, который в течение двух месяцев должен представить предложения по составу организационного комитета.
Финансовое обеспечение расходов на саммит будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минпромторгом на соответствующий финансовый год.
Ответственным за проведение саммита назначен Минпромторг, который в течение двух месяцев должен представить предложения по составу организационного комитета.
Финансовое обеспечение расходов на саммит будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минпромторгом на соответствующий финансовый год.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Благодаря повышению НДС тарифы на коммунальные услуги в 2019 году в России будут увеличены дважды
- Благодаря повышению НДС тарифы на коммунальные услуги в 2019 году в России будут увеличены дважды
- GMIS-2019 пройдет в Екатеринбурге на площадке «Иннопрома»
- В Екатеринбурге предложили провести II Глобальный саммит производства и индустриализации
- Состав оргкомитета по выдвижению Екатеринбурга в качестве кандидата на проведение «ЭКСПО-2020» планируется определить до ноябрьских праздников