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«Заморозку» накопительной части пенсии в России продлили до 2021 года

УрБК, Москва, 12.12.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии до 2021 года. Документ размещен на официальном портале правовой информации.



Напомним, что в настоящее время отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года заморожены. Эти деньги направляются в распределительную часть для выплат нынешним пенсионерам. Данное решение было принято на период до 2020 года, однако теперь срок его действия продлен еще на год.



«Заморозка» накопительной части пенсии считается временной мерой, однако она продлевалась уже несколько раз. За это время федеральный бюджет РФ сэкономил около 2 трлн руб.



Сейчас Минфин совместно с ЦБ разрабатывает концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан.

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