Новости дня
«Заморозку» накопительной части пенсии в России продлили до 2021 года
12 декабрь 2018 (10:22)
УрБК, Москва, 12.12.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии до 2021 года. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Напомним, что в настоящее время отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года заморожены. Эти деньги направляются в распределительную часть для выплат нынешним пенсионерам. Данное решение было принято на период до 2020 года, однако теперь срок его действия продлен еще на год.
«Заморозка» накопительной части пенсии считается временной мерой, однако она продлевалась уже несколько раз. За это время федеральный бюджет РФ сэкономил около 2 трлн руб.
Сейчас Минфин совместно с ЦБ разрабатывает концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан.
Напомним, что в настоящее время отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года заморожены. Эти деньги направляются в распределительную часть для выплат нынешним пенсионерам. Данное решение было принято на период до 2020 года, однако теперь срок его действия продлен еще на год.
«Заморозка» накопительной части пенсии считается временной мерой, однако она продлевалась уже несколько раз. За это время федеральный бюджет РФ сэкономил около 2 трлн руб.
Сейчас Минфин совместно с ЦБ разрабатывает концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Госдума приняла закон о продлении «заморозки» накопительной пенсии
- Госдума в первом чтении одобрила законопроект о «заморозке» накопительной пенсии россиян до 2021 года
- Бюджет РФ сэкономил порядка 2 трлн рублей за счет «заморозки» накопительной части пенсии
- Минэкономики РФ предложило продлить заморозку накопительной части пенсии
- Срок выбора россиянами тарифа накопительной части пенсии продлен до конца 2015 года