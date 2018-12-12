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Переулок Рижский в Екатеринбурге перекрыли до февраля следующего года
12 декабрь 2018 (10:02)
УрБК, Москва, 11.12.2018. В Екатеринбурге перекрыли переулок Рижский на участке от дома № 16 до улицы Патриса Лумумбы в связи с дорожными работами, которые будут закончены ориентировочно 10 февраля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.
Автолюбителям и общественному транспорту придется объезжать закрытый отрезок по соседним улицам — Военной и Агрономической.
Автолюбителям и общественному транспорту придется объезжать закрытый отрезок по соседним улицам — Военной и Агрономической.
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