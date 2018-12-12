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В новогодние праздники «Уральские авиалинии» будут выполнять прямой рейс из Екатеринбурга в Калининград
12 декабрь 2018 (09:17)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в новогодние каникулы вводит прямые рейсы по маршруту Екатеринбург — Калининград — Екатеринбург.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, рейс У6-403 Екатеринбург — Калининград будет выполняться 29 декабря 2018, а также 3 и 8 января 2019, время вылета из Екатеринбурга в 08.40. Обратный рейс У6-404 Калининград — Екатеринбург будет выполняться в те же даты: 29 декабря 2018, а также 3 и 8 января 2019, время вылета в 10.25.
Стоимость перелета по направлению Екатеринбург — Калининград — от 8 тыс. 690 руб. и от 9 тыс. 390 руб. по направлению Калининград — Екатеринбург.
«Праздничная атмосфера Калининграда удивительна: рождественские ярмарки, разноцветные гирлянды, европейский дух и по-особому мягкая зимняя погода. В новогоднюю ночь пройдитесь по Рыбной деревне, перейдите по медовому мосту на остров Кнайпхов к Кафедральному собору. Дневные прогулки посвятите посещению старых кварталов с немецкими виллами, Музея янтаря, объектов Музея мирового океана. Обязательно заберитесь в подводную лодку и посмотрите в перископ на реку Преголю. Попробуйте клопсы и корюшку, закупите всевозможные сувениры из янтаря, далее отправляйтесь на Куршскую косу покорять Дюну Эфа и не забудьте посетить танцующий лес. И все это без оформления визы!», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, рейс У6-403 Екатеринбург — Калининград будет выполняться 29 декабря 2018, а также 3 и 8 января 2019, время вылета из Екатеринбурга в 08.40. Обратный рейс У6-404 Калининград — Екатеринбург будет выполняться в те же даты: 29 декабря 2018, а также 3 и 8 января 2019, время вылета в 10.25.
Стоимость перелета по направлению Екатеринбург — Калининград — от 8 тыс. 690 руб. и от 9 тыс. 390 руб. по направлению Калининград — Екатеринбург.
«Праздничная атмосфера Калининграда удивительна: рождественские ярмарки, разноцветные гирлянды, европейский дух и по-особому мягкая зимняя погода. В новогоднюю ночь пройдитесь по Рыбной деревне, перейдите по медовому мосту на остров Кнайпхов к Кафедральному собору. Дневные прогулки посвятите посещению старых кварталов с немецкими виллами, Музея янтаря, объектов Музея мирового океана. Обязательно заберитесь в подводную лодку и посмотрите в перископ на реку Преголю. Попробуйте клопсы и корюшку, закупите всевозможные сувениры из янтаря, далее отправляйтесь на Куршскую косу покорять Дюну Эфа и не забудьте посетить танцующий лес. И все это без оформления визы!», — говорится в сообщении.
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