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Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России в ноябре вырос на 2,8%
11 декабрь 2018 (18:01)
УрБК, Москва, 11.12.2018. Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам ноября 2018 года составил 474,2 тыс. единиц. Это на 2,8% выше результата годичной давности, сообщает «Автостат».
Более половины российского рынка подержанных легковых машин приходится на пять марок. Лидирует здесь по-прежнему Lada — в ноябре каждый четвертый перепроданный автомобиль в стране был представлен этим отечественным брендом. В количественном выражении это составляет 121,4 тыс. экземпляров — на 3,9% меньше, чем год назад.
Далее следуют два японских бренда — Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых составили 51,7 и 26,8 тыс. автомобилей соответственно. При этом в октябре они оба демонстрируют рыночный рост: Toyota — на 4,2%, Nissan — на 9,2%. Замыкают пятерку лидеров две корейские марки — Hyundai (24,1 тыс. шт.; +11,5%) и KIA (21,7 тыс. шт.; +16,8%).
Всего за 11 месяцев текущего года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом почти достиг 5 млн экземпляров. Это на 2,7% больше, чем за тот же период 2017 года.
Более половины российского рынка подержанных легковых машин приходится на пять марок. Лидирует здесь по-прежнему Lada — в ноябре каждый четвертый перепроданный автомобиль в стране был представлен этим отечественным брендом. В количественном выражении это составляет 121,4 тыс. экземпляров — на 3,9% меньше, чем год назад.
Далее следуют два японских бренда — Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых составили 51,7 и 26,8 тыс. автомобилей соответственно. При этом в октябре они оба демонстрируют рыночный рост: Toyota — на 4,2%, Nissan — на 9,2%. Замыкают пятерку лидеров две корейские марки — Hyundai (24,1 тыс. шт.; +11,5%) и KIA (21,7 тыс. шт.; +16,8%).
Всего за 11 месяцев текущего года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом почти достиг 5 млн экземпляров. Это на 2,7% больше, чем за тот же период 2017 года.
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