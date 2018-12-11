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В III квартале 2018 года было выдано 2,7 млн кредитных карт на общую сумму 125,6 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.12.2018. Согласно данным БКИ «Эквифакс», в России в III квартале 2018 года было выдано 2,7 млн кредитных карт на общую сумму 125,6 млрд руб. Оба показателя являются рекордными: за аналогичный период 2017 года было выдано 1,6 млн единиц и почти миллион за третий квартал 2016 года, объем выдач в денежном выражении вырос по сравнению с III кварталом 2017 года на 34% и на 148% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба «Эквифакс».



Средний лимит вновь выдаваемых кредитных карт практически не менялся с конца 2017 года, когда средняя величина лимита была максимальна — 55 тыс. руб. К III кварталу 2018 года средний чек снизился и составил 46 тыс. руб. Минимальные значения были зафиксированы во II квартале 2018 года, когда в среднем лимит на кредитных картах составлял 44 тыс. руб.



В результате исследования рынка аналитики БКИ «Эквифакс» выявили тенденцию к снижению процента утилизации через один месяц после выдачи кредитных карт, то есть сокращается доля потраченных/полученных в банкомате денег от кредитного лимита на карте. Для карт, выданных в сентябре 2018 года, утилизация составляет 35,5%, тогда как в январе 2017 года данный показатель был на уровне 45,3%, а тремя годами ранее достигал 50%. Получается, что значительную часть вновь выпускаемых карт потребители получают либо в результате активного маркетинга этого продукта со стороны банков, либо «про запас» в расчете воспользоваться ими в сложный период жизни. При этом банки следят за кредитной историей своих клиентов и в случае возникновения негативных трендов могут снизить или аннулировать лимит, что делает бессмысленным получение карты «на всякий случай».



Аналитики бюро напоминают, что неиспользуемая кредитная карта в кошельке человека снижает доступную для него сумму получаемых в будущем кредитов. Если потребитель не пользуется кредитной картой, то банк при расчёте суммы будущих кредитов будет учитывать часть от лимита (5-10%) в качестве возможных ежемесячных платежей.



«Примечательно, что в России, в отличие от ряда стран Запада, кредитными картами население пользуется не столь активно. Относительно низкий процент утилизации, а также существенная доля неактивных кредитных карт, одновременно с ростом объемов данного сегмента говорят о том, что заемщики оформляют себе кредитную карту либо под конкретный товар или услугу, либо и вовсе «на черный день». Отчасти так происходит за счет того, что кредитные карты могут выдаваться зарплатным клиентам, широко рекламируются и всё больше входят в моду, вытесняя наличный оборот. Получая кредитную карту, потребитель может пользоваться так называемым льготным периодом кредитования и не платить проценты, что, опять же, стимулирует оформление кредитных карт, но большая часть из них остается невостребованной», — отметил генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

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