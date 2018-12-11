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В суд направлено дело директора свердловского «Областного центра недвижимости» о присвоении более 24,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. В Ленинский суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении директора СО ГУП «Областной центр недвижимости», обвиняемого в присвоении более 24,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В период с ноября 2012 года по январь 2013 года обвиняемый перечислил 2,5 млн руб. организации-подрядчику по дополнительным соглашениям к заключенным ранее договорам на выполнение работ на автодорогах. Далее руководитель организации-подрядчика передал эти деньги обратно директору «Областного центра недвижимости» уже в виде наличных. Передача денег, по мнению следствия, была условием дальнейшего сотрудничества обвиняемого с этим подрядчиком.



Также в период с апреля по август 2013 года обвиняемый перечислил 22,2 млн руб. на счет подконтрольного предприятия. Формально это было нужно для проведения геодезических работ, фактически же работы не проводились, а 22,2 млн руб. директор получил в виде наличных от руководителя подконтрольной организации.



Таким образом, сумма причиненного ущерба СОГУП «Областной центр недвижимости» составила около 25 млн руб.



Обвиняемому принадлежит доля в праве собственности на квартиру, общая кадастровая стоимость которой составляет 16,1 млн руб. На данный момент на нее наложен арест.



Сам директор СОГУП «Областной центр недвижимости» находится под подпиской о невыезде.

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