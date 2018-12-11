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Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства
11 декабрь 2018 (16:28)
УрБК, Москва, 11.12.2018. Роскомнадзор оштрафовал американскую компанию Google на 500 тыс. руб. за неисполнение российского законодательства — неприсоединение к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.
«Оштрафовали Google на 500 тыс. руб.», — сказал А. Жаров, добавив, что ведомство продолжит наблюдать за компанией на предмет исполнения законодательства РФ.
Глава Роскомнадзора напомнил, что компания в установленные сроки не подключилась к ФГИС с перечнем заблокированных в России сайтов. В ноябре ведомство составило протокол об административном нарушении.
«Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google», — сказал он.
Как ранее отметили в Роскомнадзоре, по российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов.
«Оштрафовали Google на 500 тыс. руб.», — сказал А. Жаров, добавив, что ведомство продолжит наблюдать за компанией на предмет исполнения законодательства РФ.
Глава Роскомнадзора напомнил, что компания в установленные сроки не подключилась к ФГИС с перечнем заблокированных в России сайтов. В ноябре ведомство составило протокол об административном нарушении.
«Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google», — сказал он.
Как ранее отметили в Роскомнадзоре, по российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов.
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