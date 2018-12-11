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Белоярскую АЭС посетили 40 региональных общественных экспертов в области безопасности

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. Региональные общественные эксперты в области безопасности атомной энергии 7 декабря 2018 года посетили Белоярскую АЭС в ходе технического тура. Об этом сообщает пресс-служба атомной станции.



На Белоярской АЭС побывали 40 участников пилотного образовательного проекта общественного совета госкорпорации «Росатом» и факультета политологии МГУ «Атомная энергетика в пространстве интернет-коммуникаций» и творческого исследовательского проекта «Зелёный квадрат».



«Смысл термина «зелёная энергетика»: солнце, ветер, вода и атом, дополняя и усиливая друг друга, должны образовывать тот «зелёный квадрат», который станет основой будущего мирового безуглеродного баланса. В творческом исследовательском проекте «Зелёный квадрат» участвуют вузы из 10 регионов России. Участники проекта получают гранты на выполнение исследовательской работы, а также становятся общественными экспертами в своих регионах и приглашаться к участию в мероприятиях атомной отрасли (дискуссии, конференции, ознакомительные поездки)», — рассказали в пресс-службе.



Преподаватели, аспиранты и студенты высших учебных заведений с учётом специфики своих ВУЗов выполнили творческие исследования по направлениям: региональные или глобальные экологические и социально-экономические аспекты развития, включая рассмотрение потенциала атомной энергии в контексте решения выявленных проблем; ядерные технологии для настоящего и будущего человечества; мифы и реальность атомной энергии.



Итоговое мероприятие проекта прошло в Екатеринбурге, и хорошим практическим занятием стало посещение Белоярской АЭС. Участники технического тура побывали на блочном пункте управления и в машзале энергоблока № 4 (БН-800), ознакомились с технологией реакторов на быстрых нейтронах и аспектами их безопасности, получили ответы специалистов на свои многочисленные вопросы.



«Меня впечатлила масштабность станции и готовность специалистов 4-го энергоблока ответить на бесчисленное количество вопросов. Я заканчиваю обучение по специальности «Атомные станции», и мне уже неоднократно приходилось проектировать оборудование. Но всё, что ты изучаешь в книгах, проектируешь — это одно, а когда приезжаешь и видишь это все воочию — совершенно другое. Во время техтура была возможность пообщаться с людьми по моему профилю, задать вопросы, ответы на которые не найти в книгах. Но что самое важное — это вдохновение на самореализацию. Когда ты разговариваешь на одном языке с людьми, которые ежедневно доказывают, что атом действительно мирный, и берут ответственность за нашу безопасность на свои плечи. Благодаря этой поездке я приобрела уверенность в своём выборе, мотивацию к профессиональному росту», — рассказала студентка Национального исследовательского Томского политехнического университета Светлана Майкова.



Затем участники технического тура совместно с представителями Общественной палаты и администрации ГО Заречный обсудили концепцию стандарта экологической открытости ГК «Росатом». Они отметили, что открытость и доступность экологической информации является одним из важных критериев в работе атомной отрасли.

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