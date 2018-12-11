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Замдиректора «Уральской свинцовой компании» обвинили в нанесении ущерба окружающей среде на 2,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. Заместитель директора по развитию «Уральской свинцовой компании» обвиняется в нарушении правил транспортировки промышленных отходов и уничтожении лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В период с августа 2016 года по июль 2017 года он организовал транспортировку и размещение серной кислоты, которая относится ко 2 классу опасности на объектах, не предназначенных для этого.



По версии следствия, обвиняемый приказывал сливать ее на территории городского округа Верхний Тагил. Это привело к загрязнению почвы свинцом в концентрации, превышающей максимально-допустимую в почве в 4,2 раза, а также к уничтожению в результате загрязнения 71 березы, 2 сосен, 20 осин, 2 пихт, 11 елей, которые росли на этой территории.



Таким образом, по данным прокуратуры, ущерб от загрязнения окружающей среды можно оценить в сумму свыше 2,3 млн руб.



Уголовное дело по факту нарушения правил транспортировки промышленных отходов (часть 2 статьи 247 УК РФ) и уничтожения деревьев (часть 3 статьи 261 УК РФ) направлено для рассмотрения в Кировградский городской суд.

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