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Депутаты Екатеринбургской городской думы в первом чтении одобрили проект бюджета города на 2019 год

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. Депутаты Екатеринбургской городской думы в первом чтении одобрили проект бюджета города на 2019 год. Планируется, что доходы в 2019 году составят 40 млрд 908 млн руб. расходы — 43 млрд 130 млн руб., а дефицит бюджета — 2 млрд 222 млн руб.



В дальнейшем дефицит бюджета будет снижаться — до 6,3% в 2020 году и до 3,6% в 2021 году. Но верхний предел долга города будет расти от года к году, превышая 4 млрд руб. к 2021 году.

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