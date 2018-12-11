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В Екатеринбурге суд взыскал с «Максидома» 120 тыс. рублей за продажу неисправного телевизора

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. В Екатеринбурге за отказ вернуть деньги за неисправный телевизор суд обязал компанию «Максидом» заплатить крупный штраф и неустойку на общую сумму, превышающую стоимость самого телевизора. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Телевизор в феврале этого года купил житель Екатеринбурга за 52 тыс. 990 руб. в магазине «Максидом». При установке телевизора мужчина обнаружил, что из-за неисправности это устройство не может подключиться к интернету. На просьбу забрать телевизор и вернуть деньги в магазине ответили отказом. Недовольный клиент составил претензию об отказе от исполнения договора купли-продажи, но ее также оставили без удовлетворения.



Поэтому мужчина обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском к ООО «Максидом» с следующими требованиями: взыскать с ответчика стоимость товара — 52 тыс. 990 рублей, неустойку в размере 1% от стоимости товара в день до момента исполнения обязательств, а также компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб. и штраф.



Кроме того, истец просил взыскать расходы на юриста — 15 тыс. руб. и почтовые расходы — 650 руб.



Районный суд удовлетворил требования только частично (компенсацию, неустойку и штраф назначили в меньшем размере), поэтому екатеринбуржец решил подать апелляцию в Свердловский областной суд.



Областной суд повысил сумму штрафа и неустойки согласно требованиям истца, а компенсацию за моральный вред оставил без изменений.



Так что в итоге ООО «Максидом» вернет своему клиенту 52 тыс. 990 руб. за телевизор, заплатит 1 тыс. руб. компенсации, неустойку на сумму 30 тыс. руб. А также за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя компания заплатит штраф — 36 тыс. 995 руб.



Следовательно, всего из-за отказа в возврате неисправного телевизора «Максидом» заплатит 120 тыс. руб.

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