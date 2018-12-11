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Артель старателей «Нейва» оштрафовали на 80 тыс. рублей за загрязнение реки Тагил

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку по факту загрязнения реки Тагил по течению выше Леневского водохранилища. Ответственной за нарушения признана артель старателей «Нейва».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в августе 2018 года сотрудниками прокуратуры был обнаружен и зафиксирован факт сильного глинистого замутнения вод реки Тагил на участке между населенными пунктами Лёвиха и Аник на территории Кировградского городского округа. Проверочными мероприятиями установлено, что артель старателей «Нейва» является недропользователем данного участка.



В результате разрушения дамбы отстойника № 5 участка добычи россыпного золота россыпи Тагильской был допущен неконтролируемый излив (сброс) загрязненных вод в реку Пачка и последующее попадание их в реку Тагил по течению выше Леневского водохранилища. Данное нарушение стало возможным в связи с недостаточным принятием артелью мер по обеспечению целостности ограждающей дамбы.



Вследствие произошедшего сброса загрязненных сточных вод в реке Тагил допущено превышение концентрации в воде: взвешенных веществ — в 6,63 раза; нефтепродуктов — в 1,96 раза; железа общего — в 1,26 раза; сухого остатка — в 1,04 раза; меди — в 1,24 раза; цинка — в 1,49 раза. Между тем ниже по течению реки Тагил расположены Леневское и Нижнетагильское водохранилища. Из Нижнетагильского водохранилища ресурсоснабжающими предприятиями осуществляется забор воды для подготовки компонента горячего водоснабжения жителей Нижнего Тагила.



По результатам проверки прокуратура председателю артели «Нейва» внесла представление об устранении выявленных нарушений закона. Также в отношении организации было возбуждено административное дело по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты».



По итогам рассмотрения представления прокурора нарушения закона устранены, целостность дамбы отстойника восстановлена, начальник производственного участка привлечен к дисциплинарной ответственности. По постановлению прокурора артель «Нейва» привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ в виде штрафа в размере 80 тыс. руб.

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