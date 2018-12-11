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Техническую службу свердловского «МегаФона» возглавил Яков Пахоми

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. Техническую службу свердловского «МегаФона» возглавил Яков Пахоми. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



Задача нового топ-менеджера — реализовать комплексные технологические проекты на сети в соответствии с задачами регионального бизнеса по цифровизации производства.



«Мы построили качественную инфраструктуру — более 95% населения региона обеспечены надежным сигналом в сети «МегаФон». Так мы заложили основу для дальнейшей цифровизации региона. Наличие телеком-инфраструктуры позволяет внедрить самые прогрессивные сервисы для бизнеса. Уверена, что с приходом нового технического эксперта еще больше цифровых клиентов массового и корпоративного рынка будут общаться в нашей сети, рекомендуя всем качество связи и скорость», — рассказала директор «МегаФона» в Свердловской области Инна Джур.



«В 2019 году мы продолжим улучшать качественные параметры сети, скорость под задачи бизнес-клиентов, применять indoor-решения. Мы готовы помочь корпоративным заказчикам в кратчайшие сроки запустить любые технологические проекты и внедрить цифровизацию в производство. «МегаФон» отвечает не только за инфраструктуру связи, но и за разработку платформ и интерфейсов, производство и поставку оборудования для бизнес-партнеров», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Яков Пахоми.



Яков Пахоми сменил на этой должности Алексея Ещёва, который продолжил свою карьеру в телеком-отрасли в другом регионе.

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