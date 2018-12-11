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Реализация подержанных автобусов в России по итогам 10 месяцев снизилась на 7,5%

УрБК, Москва, 11.12.2018. Реализация подержанных автобусов (без учета LCV) в России по итогам 10 месяцев 2018 года составила 17,2 тыс. единиц. Это на 7,5% ниже, чем в январе-октябре прошлого года, сообщает «Автостат».



Более половины вторичного рынка автобусной техники в России приходится на отечественную марку «ПАЗ» — за 10 месяцев ее перепродажи составили 8 тыс. 756 единиц (-4,7%). Далее с большим отставанием от лидера идет корейский Hyundai, результат которого составил 1 тыс. 483 машин (-2%). За ним практически с одинаковыми результатами следуют российский «ЛИАЗ» (937 шт.; -21,4%) и белорусский «МАЗ» (915 шт.; -2,8). Замыкает пятерку лидеров рынка подержанных автобусов отечественный «КАВЗ» (760 шт.; -15,6%).



Самой популярной моделью автобуса с пробегом в нашей стране является «ПАЗ-3205», реализация которого за отчетный период составила почти треть от всего рынка (5 тыс. 935 шт.; -3,1%). На второй строчке «ПАЗ-3204» (1 тыс. 342 шт.), сохранивший реализацию на уровне прошлого года. Замыкает тройку лидеров Hyundai County с результатом 1 тыс. 019 перепроданных экземпляров (-4,5%). В первую пятерку попадают еще одна модель Павловского завода — «ПАЗ-4234» (945 шт.; -13,9%) и «НЕФАЗ-5299» (595 шт.; -17,4%).

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