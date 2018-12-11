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Кражу 20 км биметаллических проводов предотвратили на станции Екатеринбург-Пассажирский

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. Транспортные полицейские предотвратили кражу 20 км биметаллического кабеля воздушной линии связи на железнодорожных перегонах «Рефт — Разъезд 228 км» и «Рефт — Алтынай» станции Екатеринбург-Пассажирский. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.



Все началось с того, что в полицию обратились сотрудники железной дороги, обнаружившие кражу проводов линий воздушной связи. Транспортные полицейские провели операцию, в результате которой задержали двух подозреваемых 1995 и 1987 годов рождения из поселка Белокаменный Асбестовского района.



Когда злоумышленники приехали на перегон «Разъезд 228 км — Алтынай», чтобы совершить очередную кражу, они уже несколько дней находились под наблюдением полицейских. Несмотря на попытку к бегству они были задержаны и доставлены в отделении транспортной полиции.



По данным следствия, мужчины подъезжали к железной дороге на легковом автомобиле, с помощью специального инструмента срезали кабель, грузили в машину и увозили его в пункт приема цветного металлолома в Асбест.



На данный момент против похитителей возбудили пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».



Расследование показало, что подозреваемые совершили пять краж на общую сумму ущерба в размере 30 тыс. руб.

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