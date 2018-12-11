Новости дня

Суд рассмотрит иск о банкротстве страховой компании «Выручим!» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании АО «Страховая компания «Выручим!» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 10 декабря 2018 года. Заявителем по делу выступает физическое лицо, сумма исковых требований составляет 1 млн 955 тыс. руб.



Отметим, АО «СК «Выручим!» позиционировала себя как универсальная региональная компания: по итогам 2017 года она находилась на 55 месте среди страховщиков Свердловской области. Основу портфеля организации составляли КАСКО и страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.



В августе текущего года АО «СК «Выручим!» уведомила Банк России о своем намерении передать страховой портфель СПАО «Ингосстрах».



24 октября 2018 года ЦБ отозвал лицензии АО «СК «Выручим!» на осуществление добровольного личного и имущественного страхования, за исключением страхования жизни. Как указано на сайте регулятора, решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: