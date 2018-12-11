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«АвтоВАЗ» отзывает 41,5 тыс. автомобилей LADA Vesta из-за несертифицированной комплектации шин

УрБК, Москва, 11.12.2018. ПАО «АвтоВАЗ» объявило об отзыве 41 507 автомобилей LADA Vesta, реализованных c июля 2017 года по настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.



Причиной отзыва является выявленная комплектация автомобилей с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy, которая не сертифицирована.



Изготовители ПАО «АвтоВАЗ» сообщают о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах будет выполнена покраска диска запасного колеса.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



Отметим, по данным агентства «Автостат», за 11 месяцев 2018 года LADA Vesta занимает первое место по продажам автомобилей на российском рынке. Реализация модели в отчетный период выросла на 40% и составила 96 763 автомобиля.

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