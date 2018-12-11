Кризис
В ноябре непродовольственные товары в Свердловской области подорожали на 4,6%
11 декабрь 2018 (12:04)
В ноябре 2018 года непродовольственные товары на Среднем Урале подорожали на 4,6% по отношению к ноябрю прошлого года, следует из данных Свердловскстата.
Продовольственные товары без учета алкоголя за год подорожали на 2,1%, алкогольные напитки выросли в цене на 2,2%, стоимость услуг выросла на 3,3%.
В целом все товары и услуги в ноябре 2018 года стали дороже на 3,3% относительно ноября прошлого года и на 0,5% относительно октября этого года.
Продовольственные товары без учета алкоголя за год подорожали на 2,1%, алкогольные напитки выросли в цене на 2,2%, стоимость услуг выросла на 3,3%.
В целом все товары и услуги в ноябре 2018 года стали дороже на 3,3% относительно ноября прошлого года и на 0,5% относительно октября этого года.
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