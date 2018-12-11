Кризис

В ноябре непродовольственные товары в Свердловской области подорожали на 4,6%

В ноябре 2018 года непродовольственные товары на Среднем Урале подорожали на 4,6% по отношению к ноябрю прошлого года, следует из данных Свердловскстата.



Продовольственные товары без учета алкоголя за год подорожали на 2,1%, алкогольные напитки выросли в цене на 2,2%, стоимость услуг выросла на 3,3%.



В целом все товары и услуги в ноябре 2018 года стали дороже на 3,3% относительно ноября прошлого года и на 0,5% относительно октября этого года.

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