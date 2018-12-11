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Депутаты Екатеринбургской городской думы повысили зарплату главе города

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. Депутаты Екатеринбургской городской думы приняли решение о повышении заработной платы главе города Александру Высокинскому. Должностной оклад руководителю муниципалитета предлагается установить на уровне 54 тыс. руб.



При этом сумма ежемесячного денежного поощрения составит 3,8 оклада — то есть 206 тыс. руб. Кроме того, ему положена ежемесячная надбавка за работу с государственной тайной. Глава города сможет также претендовать на единовременную выплату при предоставлении отпуска в размере двух окладов (108 тыс. руб.).



Как сказано в проекте решения, в год к окладу главе города будут приплюсованы еще 65,6 окладов. Добавим, что в проекте бюджета Екатеринбурга на 2019 год на обеспечение деятельности главы города заложено 5,4 млн руб.

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