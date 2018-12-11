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Начата проверка по факту экстренной посадки самолета Utair в Кольцово
11 декабрь 2018 (11:36)
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. Уральское транспортное управление СК России проводит проверку в связи с экстренной посадкой в Кольцово самолета компании Utair. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Борт следовал 10 декабря 2018 года рейсом Тюмень — Уфа, но около 12.00 экипажу пришлось совершить посадку в Екатеринбурге.
«Человеческих жертв и разрушений нет, посадка была совершена в штатном режиме», — говорится в сообщении.
В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Борт следовал 10 декабря 2018 года рейсом Тюмень — Уфа, но около 12.00 экипажу пришлось совершить посадку в Екатеринбурге.
«Человеческих жертв и разрушений нет, посадка была совершена в штатном режиме», — говорится в сообщении.
В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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