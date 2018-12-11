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Госдепартамент США исключил Россию из списка опасных для посещения стран

УрБК, Москва, 11.12.2018. Госдепартамент США исключил Россию из перечня стран, которые американским гражданам рекомендуется посещать с особой осторожностью. Теперь РФ относится к категории стран, где необходимо проявлять повышенную осторожность из-за терроризма, домогательств и необоснованного применения местных законов.



Как сообщает газета «Коммерсантъ», некоторые области, по мнению Госдепартамента США, все же представляют повышенный риск для туристов. В частности, ведомство рекомендует отказаться от поездок: на Северный Кавказ, в Чечню и на горную вершину Эльбрус из-за терроризма и риска гражданских беспорядков, в Крым из-за оккупации Россией территории Украины и злоупотреблений со стороны оккупационных властей.



Между тем посольство России в США восприняло решение Госдепа положительно.



«Только в Москве в период Чемпионата мира по футболу побывало 167 тыс. гостей из США»,— говорится в сообщении посольства в Facebook.



Обновленный список рекомендаций для путешественников Госдеп опубликовал в январе 2018 года.

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