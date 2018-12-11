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Сотрудники ПНТЗ получили дипломы базовой кафедры УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. Девятнадцать сотрудников Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) получили высшее образование на базовой кафедре «Технологии и оборудование трубного производства» Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина (УрФУ).



Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, благодаря действующему между ПНТЗ и вузом соглашению обучение для белых металлургов является бесплатным и ведется без отрыва от производства. Более половины получивших степень бакалавра — выпускники корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии», имеющие возможность продолжить образование в стенах родного предприятия.



Торжественная церемония вручения дипломов состоялась в Образовательном центре Группы ЧТПЗ. Это второй выпуск бакалавров по направлениям «Металлургия» и «Электроэнергетика и электротехника». Выпускников поздравили руководители предприятия и университета.



«Компания заинтересована в том, чтобы позиции руководителей на предприятиях Белой металлургии занимали не только высокообразованные, но и получившие практический опыт на производстве и погруженные в корпоративную культуру молодые сотрудники. Именно поэтому мы создали все условия для того, чтобы лучшие из них могли обучаться в вузе без отрыва от производства. Уверен, для выпускников базовой кафедры откроются новые горизонты и представится возможность подняться на следующую ступеньку карьерной лестницы», — отметил управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.



«Сегодняшних выпускников отличает высокая мотивация, они точно знают, для чего получают высшее образование и как эти знания применить в работе на производстве. Я поздравляю вас и теперь с уверенностью могу назвать не студентами, а коллегами. Надеюсь, что многие продолжат обучение и поступят в магистратуру, тем более, что вы можете получить научную степень без отрыва от работы», — обратился к присутствующим Олег Шешуков, директор Института новых материалов и технологий УрФУ.



Соглашение о создании базовой кафедры «Технологии и оборудование трубного производства» на ПНТЗ подписано между Группой ЧТПЗ и Уральским федеральным университетом им. Б. Н. Ельцина в 2014 году. С 2017 года, кроме бакалавриата, здесь начато обучение по программе магистратуры. Сегодня на базовой кафедре бесплатно получают образование более 80 сотрудников ПНТЗ.

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