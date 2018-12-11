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Руководство МУП «Золушка» в Екатеринбурге выплачивало работникам зарплату ниже минимальной

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга выявила нарушения требований трудового законодательства в деятельности ЕМУП «Школьно-базовая столовая «Золушка».



В ходе надзорных мероприятий установлено, что четверым работникам предприятия, осуществляющим трудовую деятельность по внутреннему совместительству, с января по октябрь 2018 года начислялась и выплачивалась заработная плата ниже минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В целях восстановления трудовых прав работников руководителю ЕМУП «ШБС «Золушка» надзорное ведомство внесло представление об устранении выявленных нарушений.



Также в отношении и.о. директора предприятия и юридического лица ведомство возбудило дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством».



После вмешательства прокуратуры предприятием в полном объеме погашена задолженность по оплате труда перед работниками на сумму свыше 109,4 тыс. руб.

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