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На трассе Екатеринбург — Тюмень в ночь с 12 на 13 декабря закроют движение транспорта

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. В ночь на 13 декабря 2018 года на автомобильной дороге федерального значения Р-351 Екатеринбург — Тюмень планируется закрытие движения транспорта. Это связано с проведением работ по установке надземных пешеходных переходов.



Как сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор», для безопасного монтажа пролетного строения планируется полное закрытие движения: с 00.00 до 00.40 — на км 309+652 (у поворота на с. Гусево), с 01.50 до 02.40 — на км 307+171 (у поворота на д. Зубарево), с 03.40 до 04.20 — на км 305+245 (у поворота на п. Ушаково) и с 05.20 до 05.40 — на км 296+055 (у поворота на д. Успенка).



Объехать перекрытие можно через село Мичурино и деревню Большие Акияры с выездами на Р-351 на 295-м километре и Р-254 «Иртыш» (Червишевский тракт) на 174-м.



«Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Учитывайте информацию при планировании своего маршрута», — говорится в сообщении.

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