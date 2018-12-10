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Российские авиакомпании за 11 месяцев перевезли 107 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Авиакомпании РФ перевезли за 11 месяцев 2018 года 107 млн человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько.



«Российские авиакомпании за январь-ноябрь перевезли 107 млн пассажиров», — сказал А. Нерадько, отметив, что это больше, чем было перевезено за весь 2017 год (105 млн человек).



За 11 месяцев 2017 года было перевезено 97 млн человек, таким образом, рост составил 10,3%. Тогда это был рекордный показатель: предыдущий рекорд был достигнут в 2014 году — 93,1 млн человек.

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