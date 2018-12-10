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Северский трубный завод оштрафован на 100 тыс. рублей за нераскрытие информации

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Арбитражный суд Свердловской области оставил в силе штраф 100 тыс. руб. ПАО «Северский трубный завод» («СТЗ», входит в состав Трубной металлургической компании).



Как сообщается на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, при осмотре официального сайта ПАО «СТЗ», что не раскрыты сведения, предусмотренные абзацем 4, 10, 11 подпункта «б» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением правительства РФ.



ПАО «СТЗ» признано виновным в совершении административного правонарушения по статье 9.15 КоАП. Ему назначен штраф в размере 200 тыс. руб. ПАО «СТЗ» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области, чтобы обжаловать это решение. Суд подтвердил законность решения УФАС, но снизил штраф до 100 тыс. руб.

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