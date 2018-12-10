По мнению представителя Sony Electronics в России, сила и слабость смартфона — в его универсальности

Фотография предоставлена отделом маркетинга компании Sony Electronics в России и странах СНГ

УрБК, Москва, 10.12.2018. На вопросы УрБК ответил руководитель отдела маркетинга фото- и видеотехники компании Sony Electronics в России и странах СНГ Андрей Курганов.— Вряд ли это случится. Смартфон пользуется популярностью в качестве фотоаппарата не потому, что хорошо снимает, а в первую очередь потому, что он всегда под рукой, и сделать хороший кадр (не выдающийся, конечно) им очень просто, даже не-фотографу (коих большинство).— Двигаются. Но они гораздо ближе к началу пути, чем к его концу (где-то на уровне 15 по шкале от 0 до 100). Есть 2 причины, почему смартфоны никогда не догонят фотоаппараты.Во-первых, оптические технологии очень сложные, и чтобы делать хорошие разные объективы, нужны десятилетия разработок, опыта и многого другого. Вряд ли производители смартфонов будут вкладывать в это и время, и деньги. Им проще разработать «крутой софт», который нарисует хорошую фотографию, размажет ей боке, поправит дисторсию и аберрации, уберёт виньетирование, добавит контраста, резкости, цвета, и других параметров. То есть создаст картинку, которая устраивает пользователя.Во-вторых, не будем забывать, что хорошая оптика — большая. Большой объектив на смартфоне противоречит идее мобильности. Вряд ли производители смартфонов будут жертвовать мобильностью для установки качественной оптики. Это простая физика оптики: чем больше, тем лучше. Чем больше линза, тем больше света она пропустит (светосила).Опять же, производителям смартфонов проще базировать девайсы на более светочувствительных и менее шумных матрицах. В этой области прогресс более вероятен, чем в оптике. К тому же матрицы проще купить, например, у Sony.— Это уже давно сделано. По крайней мере, компанией Sony. Практически вся линейка фото- и видеокамер Sony оснащена Wi-Fi и NFC-модулями. Камера может и выходить в интернет сама (через хотпоинт), и подключаться напрямую к мобильному телефону, планшету. Можно использовать мобильный телефон как пульт управления камерой и передавать фото с камеры на телефон. А можно напрямую с камеры публиковать фото в соцсети.— Скорее направление движения можно обозначить так: взять наилучшую линзу малого размера (для мобильности), хорошо просветлённую, со стандартным углом зрения. Второе: использовать 2 объектива — один широкоугольный, второй — стандартный, или телефото для портретов. Третье — брать лучшую матрицу: наиболее чувствительную, с меньшими шумами. И четвёртое — делать софт лучше и лучше, чтобы рисовать фотографию такой, какая нравится большинству покупателей, которые щёлкнули и показывают на экране: «Смотрите, какая фотка классная».Фотоаппараты уже обогащены функциями смартфона, но это все равно не заставит тех, кому достаточно качества фото, которое делает смартфон, заменить его на фотокамеру со сменными объективами. Фотографу недостаточно фото на смартфон. Ни увлечённому любителю, ни профессионалу. И никогда смартфон для них не заменит фотокамеру (в редких случаях — да, как правило — нет).— Это утверждение верно. Скорее происходит более четкое деление рынка. Обычные люди перестают пользоваться камерой как отдельным девайсом. Рынок фото был очень большой в конце 2000-х — начале 2010-х, когда ещё не было смартфонов, но большинство людей хотели сохранять свои воспоминания не с помощью профессионалов, а самостоятельно, своими руками. В тот период произошла своеобразная цифровая революция. Сейчас, когда пользователи покупают смартфон с камерой и получают хорошие в их понимании фотографии, они решают, что отдельная камера не нужна.Но все фотолюбители и фотопрофессионалы будут продолжать пользоваться отдельными фотокамерами. И не только из-за качества фото (как общего понятия), но и благодаря многим «специализированным» возможностям. Камеру со сменной оптикой можно, по сути, адаптировать под свои персональные требования. Такие как лучшая портретная камера (при установке резкого светосильного портретного объектива), лучшая спортивная камера (при установке быстрого светосильного телевика), лучшая макро-камера, лучшая камера для ювелирной съемки, лучшая стоматологическая камера (при использовании макрообъектива и кольцевой лампы-вспышки, например).Сила смартфона в его универсальности, и в этом же его слабость. Есть еще один вектор развития фототехники — компактные камеры с высоким качеством изображения. Например, серия RX100 — это камеры Sony размером со смартфон, но с возможностями профессиональной техники. Это промежуточная ступень между смартфонами и камерами со сменной оптикой. Снимает лучше, чем смартфон, но гораздо мобильнее, чем «зеркалка».