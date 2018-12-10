Новости дня

За 10 месяцев в Екатеринбурге демонтировали почти 3 тыс. незаконных рекламных конструкций

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. С января по ноябрь 2018 года Фонд имущества Свердловской области демонтировал почти 3 тыс. незаконных рекламных конструкций на территории Екатеринбурга, в том числе 67 суперсайтов и 1 128 билбордов. Об этом сообщает пресс-служба МУГИСО.



Также на основании поручений МУГИСО подведомственным учреждением демонтировано 1 570 рекламных носителей малого формата (скамейки, велопарковки, перетяжки, афишные стенды).



В пресс-службе министерства пояснили, что 929 незаконных рекламных носителей по предписаниям МУГИСО владельцы демонтировали собственными силами. Всего же с января по ноябрь в адрес собственников рекламных конструкций, а также объектов недвижимости, к которым они присоединены, направлено 798 предписаний о демонтаже 1 968 носителей рекламы.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: