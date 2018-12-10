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За 10 месяцев в Екатеринбурге демонтировали почти 3 тыс. незаконных рекламных конструкций
10 декабрь 2018 (13:38)
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. С января по ноябрь 2018 года Фонд имущества Свердловской области демонтировал почти 3 тыс. незаконных рекламных конструкций на территории Екатеринбурга, в том числе 67 суперсайтов и 1 128 билбордов. Об этом сообщает пресс-служба МУГИСО.
Также на основании поручений МУГИСО подведомственным учреждением демонтировано 1 570 рекламных носителей малого формата (скамейки, велопарковки, перетяжки, афишные стенды).
В пресс-службе министерства пояснили, что 929 незаконных рекламных носителей по предписаниям МУГИСО владельцы демонтировали собственными силами. Всего же с января по ноябрь в адрес собственников рекламных конструкций, а также объектов недвижимости, к которым они присоединены, направлено 798 предписаний о демонтаже 1 968 носителей рекламы.
Также на основании поручений МУГИСО подведомственным учреждением демонтировано 1 570 рекламных носителей малого формата (скамейки, велопарковки, перетяжки, афишные стенды).
В пресс-службе министерства пояснили, что 929 незаконных рекламных носителей по предписаниям МУГИСО владельцы демонтировали собственными силами. Всего же с января по ноябрь в адрес собственников рекламных конструкций, а также объектов недвижимости, к которым они присоединены, направлено 798 предписаний о демонтаже 1 968 носителей рекламы.
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