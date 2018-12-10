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«Уральские авиалинии» открывает ежедневный рейс из Сургута в Москву

10 декабрь 2018 (12:41)

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейс по новому маршруту Сургут — Москва (Домодедово) — Сургут. Рейс будет выполняться ежедневно с 25 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Уральские авиалинии» — единственная авиакомпания, которая будет совершать полеты из Сургута в московский аэропорт Домодедово. Расписание составлено очень удобно для пассажиров: вылет из Сургута рейсом У6-598 в 09.30, прилет в Москву в 11.05, время в пути 3 часа 35 минут. Обратный рейс У6-597 из Домодедово вылетает в 00.15, прилетает в Сургут в 05.35, время в пути 3 часа 20 минут», — рассказали в пресс-службе.

Новый рейс позволяет не только добраться до Москвы, но и продолжить свое путешествие дальше по России или в страны СНГ: Калининград, Симферополь, Минеральные воды, Ош, Карши, Бишкек и другие.

«Перелеты обслуживаются авиалайнерами производства французского концерна Airbus. Полет будет удобным и комфортным благодаря салонам эконом и бизнес класса», — отмечают в пресс-службе.

Билеты из Сургута в Москву уже в продаже на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

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