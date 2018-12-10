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Екатеринбургское МУП «Спецавтобаза» оштрафовали за нарушение санитарных норм

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Суды первой и апелляционной инстанции признали законным штраф, наложенный на екатеринбургское МУП «Спецавтобаза» за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В мае-июне текущего года сотрудниками Роспотребнадзора была проведена плановая выездная проверка ЕМУП «Спецавтобаза», целью которой являлось предотвращение угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды. В ходе ревизии был выявлен ряд нарушений.



Так, на производственной площадке полигона ТБО «Северный» в Верхней Пышме персонал обеспечивался водой для хозяйственно-бытовых нужд из сомнительного источника. Вода поступает в накопительный резервуар, который расположен непосредственно на территории полигона, являющегося объектом химического и микробиологического загрязнения подземных вод. На расстоянии порядка 10 метров от источника расположена выгребная яма, в которой накапливаются стоки из туалета и душевой комнаты. При этом разрешающий документ на использование данного объекта отсутствует.



Также установлено, что в помещениях производственных площадок по ул. Посадской в Екатеринбурге, полигонов ТБО «Широкореченский» и «Северный» при проведении дератизационных мероприятий не обеспечивается регулярное обследование и оценка состояния численности грызунов, не определяется заселенность объектов ими. На производственной площадке по ул. Посадкой станки для механической обработки металла не оборудованы местной вытяжной вентиляцией с пневматическим пылестружкоприемником.



Всего в отношении ЕМУП «Спецавтобаза» заместителем главного государственного санитарного врача по Ленинскому, Верх-Исетскому, Октябрьскому и Кировскому районам Екатеринбурга было вынесено три постановления, которыми юридическое лицо было признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Предприятие было признано виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в размере 10 тыс. руб., по статье 6.5 КоАП РФ — штраф в размере 20 тыс. руб., по статье 6.4 КоАП РФ — 10 тыс. руб. административного штрафа.



Все постановления представитель юридического лица обжаловал в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Суд оставил их без изменений, за исключением постановления по статье 6.3 КоАП РФ — по результатам рассмотрения жалобы решением судьи из постановления должностного лица исключено указание на нарушение двух пунктов СанПиН, что не повлияло на сумму штрафа.



5 декабря 2018 года Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил решения в силе.

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