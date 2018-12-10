Кризис

Свердловская область не вошла в перечень регионов РФ с высокими темпами роста экономического потенциала

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о поощрении регионов за достижение высоких темпов роста экономического потенциала. Соответствующий документ опубликован на сайте российского кабинета министров.



«В целях поощрения субъектов Федерации, занявших с первого по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий за 2017 год, гранты в размере 19,96 млрд рублей распределены между этими 40 субъектами Федерации», — следует из текста пояснительной записки к постановлению.



Согласно документу, наиболее высокие показатели продемонстрировали Камчатский край, а также Белгородская и Сахалинская области.



Свердловская область в постановлении не фигурирует. Среди регионов, входящих в состав УрФО, в список попал только Ямало-Ненецкий автономный округ, которому выделят 767 млн 719 тыс. руб.

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