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АСВ открывает офис продаж активов банков, лишившихся лицензии
10 декабрь 2018 (11:32)
УрБК, Москва, 10.12.2018. Сегодня, 10 декабря 2018 года, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) открывает в Москве офис продаж активов банков, перешедших под управление агентства после отзыва у них лицензий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора АСВ Юрия Исаева.
По его словам, сотрудники офиса будут консультировать потенциальных покупателей — юридических и физических лиц: информировать о старте торгов, помогать с поиском нужных лотов, разъяснять порядок торгов, готовить дополнительные справки о состоянии активов.
Имущество банков представлено правами требования к заемщикам, средствами на корсчетах в других банках, ценными бумагами, оборудованием, движимым имуществом (например, автомобилями и специализированными бронемашинами), недвижимым имуществом, офисной мебелью и офисной техникой и так далее.
Напомним, ранее АСВ открыло новый портал, через который можно погашать кредиты в банках с отозванной лицензией. В его задачи входит информирование заемщиков таких банков о всех доступных способах погашения кредитов и обеспечение для них возможности продолжать оплату.
По его словам, сотрудники офиса будут консультировать потенциальных покупателей — юридических и физических лиц: информировать о старте торгов, помогать с поиском нужных лотов, разъяснять порядок торгов, готовить дополнительные справки о состоянии активов.
Имущество банков представлено правами требования к заемщикам, средствами на корсчетах в других банках, ценными бумагами, оборудованием, движимым имуществом (например, автомобилями и специализированными бронемашинами), недвижимым имуществом, офисной мебелью и офисной техникой и так далее.
Напомним, ранее АСВ открыло новый портал, через который можно погашать кредиты в банках с отозванной лицензией. В его задачи входит информирование заемщиков таких банков о всех доступных способах погашения кредитов и обеспечение для них возможности продолжать оплату.
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