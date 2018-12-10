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В Екатеринбурге в суд направлено дело в отношении хакеров за хищение 1 млрд рублей у коммерческих предприятий
10 декабрь 2018 (11:10)
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21 члена преступного сообщества хакеров, взломавших базу данных аэропорта Кольцово и похитивших свыше 1,2 млрд рублей у коммерческих предприятий.
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, с декабря 2015 года по апрель 2016 года злоумышленники создали и распространили в интернете вредоносное программное обеспечение. Они получили неправомерный доступ к локальным компьютерным сетям ряда крупных коммерческих банков, туристических фирм, строительных, а также продовольственных компаний, у которых похитили свыше 1,2 млрд руб. Кроме того, они осуществили неправомерный доступ к компьютерной базе данных аэропорта Кольцово.
По решению суда большая часть соучастников заключена под стражу, а уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга.
Ранее в отношении одного из соучастников — Игоря Маковкина, с которым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, вынесли обвинительный приговор. Расследование в отношении остальных участников преступного сообщества продолжается.
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, с декабря 2015 года по апрель 2016 года злоумышленники создали и распространили в интернете вредоносное программное обеспечение. Они получили неправомерный доступ к локальным компьютерным сетям ряда крупных коммерческих банков, туристических фирм, строительных, а также продовольственных компаний, у которых похитили свыше 1,2 млрд руб. Кроме того, они осуществили неправомерный доступ к компьютерной базе данных аэропорта Кольцово.
По решению суда большая часть соучастников заключена под стражу, а уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга.
Ранее в отношении одного из соучастников — Игоря Маковкина, с которым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, вынесли обвинительный приговор. Расследование в отношении остальных участников преступного сообщества продолжается.
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