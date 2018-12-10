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Четверо жителей Екатеринбурга обвиняются в хищении 16 млн рублей при сдаче лома черных металлов
10 декабрь 2018 (09:43)
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело в отношении четырех местных жителей, которые обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере».
По версии следствия, один из обвиняемых 1973 года рождения, являясь начальником цеха заготовки и переработки металлолома на предприятии, занимающемся заготовкой и приемом лома черных металлов, решил создать организованную группу из числа подчиненных ему сотрудников.
В течение длительного времени обвиняемые поставляли поставку на производственный участок предприятия шлаковый щебень. Путем изготовления заведомо подложных документов (приемосдаточных актов, заявлений от ломосдатчиков о приеме лома черных металлов, договоров с ломосдатчиками) они принимали его как лом черных металлов.
Используя подложные документы, содержащие недостоверные сведения, члены организованной группы совершили хищение денежных средств на общую сумму свыше 16 млн руб.
Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
По версии следствия, один из обвиняемых 1973 года рождения, являясь начальником цеха заготовки и переработки металлолома на предприятии, занимающемся заготовкой и приемом лома черных металлов, решил создать организованную группу из числа подчиненных ему сотрудников.
В течение длительного времени обвиняемые поставляли поставку на производственный участок предприятия шлаковый щебень. Путем изготовления заведомо подложных документов (приемосдаточных актов, заявлений от ломосдатчиков о приеме лома черных металлов, договоров с ломосдатчиками) они принимали его как лом черных металлов.
Используя подложные документы, содержащие недостоверные сведения, члены организованной группы совершили хищение денежных средств на общую сумму свыше 16 млн руб.
Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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