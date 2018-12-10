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В Челябинске состоялось открытие ежегодного благотворительного театрального фестиваля Группы ЧТПЗ

УрБК, Челябинск, 10.12.2018. В Челябинске 7 декабря 2018 года состоялось открытие ежегодного благотворительного театрального фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность».



Как сообщает пресс-служба компании, воспитанники Детской школы вокального искусства, созданной по инициативе акционеров Группы ЧТПЗ, специально для первых зрителей фестиваля сыграли отрывок из премьерной оперы «Кошкин дом». Кроме того, свой спектакль «Доктор Айболит» представил Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М. И. Глинки.



Со цены юных зрителей приветствовали акционер, председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров, заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов и почетный гость, народная артистка РФ Ирина Алферова.



«Тема фестиваля этого года: «Мечты, меняющие мир», и я от всей души желаю вам мечтать! За время проведения «Снежности» ее спектакли посетили уже более 160 тысяч ребят. И в этом году к удивительному миру театра приобщатся дети сразу из пяти городов Урала и Поволжья. Уверен, что постановки фестиваля подарят всем зрителям яркие эмоции и добрые впечатления», — обратился к юным зрителям Александр Федоров.



По традиции сразу после открытия для почетного гостя «Снежности» состоялась экскурсия на завод и знакомство с Белой металлургией Группы ЧТПЗ. Ирина Алферова посетила цех по «Высота 239» и осталась в восторге.



«Я горжусь тем, что в России есть такие заводы, как Челябинский трубопрокатный. Видно, что здесь работают счастливые люди. И когда мне говорят, что в нашей стране разруха, я всегда с этим спорю. А сейчас буду отвечать и даже показывать на фото, какие отличные предприятия в нашей стране», — сказала она.



Напомним, благотворительный театральный фестиваль Группы ЧТПЗ «Снежность» пройдет с 7 по 17 декабря. Завтра он откроется в Первоуральске Свердловской области, далее пройдет в Озерске и Кусе Челябинской области и Альметьевске Республики Татарстан. Его зрителями ежегодно становятся воспитанники детских домов и интернатов, дети из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, ученики подшефных ЧТПЗ школ, дети и внуки сотрудников компании.

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