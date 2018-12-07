Кризис

В администрации Екатеринбурга не исключают возможность увеличения тарифа на проезд в метро

Власти Екатеринбурга не исключают возможность увеличения тарифа на проезд в метро. Об этом в прямом эфире радиостанции «Город FM» рассказал председатель комитета по транспорту администрации города Игорь Федотов.



«В 2020 году истекает срок эксплуатации вагонов метро Екатеринбурга. Есть две формы обновления состава — замена вагонов и капитальный ремонт, с разной стоимостью. Была разработана инвестиционная программа, которая сейчас проходит согласование. В зависимости от того, в каком виде она будет принята, будет приниматься решение. Возможно, по метро придется увеличить тариф», — отметил Игорь Федотов.



Напомним, что МУП «Екатеринбургский метрополитен» обратилось в администрацию города с просьбой увеличить тариф за проезд на 4 руб. — до 32 руб.

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