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Челябинское УФАС возбудило дело по факту незаконной торговли на территории исправительных учреждений

УрБК, Челябинск, 07.12.2018. Челябинским УФАС России установлено, что ФГУП «Промсервис» ФСИН России, реализующая продовольственные товары через торговые объекты, расположенные на территории девяти исправительных учреждений Челябинской области, нарушает закон о торговле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Торговая сеть «Промсервис» продает товары в розницу лицам, которые содержатся в учреждениях Челябинска, Златоуста и Копейска. Установлено, что реализация продовольственных товаров осуществляется ФГУП «Промсервис» на условиях договоров комиссии, заключенных с контрагентами. Так, согласно нескольким изученным договорам контрагенты обязаны уплачивать торговой сети вознаграждение в размере до 20% от цены фактически реализованного товара.



Согласно пункту 5 части 1 статьи 13 закона о торговле, хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, запрещается заключать между собой для осуществления торговой деятельности договор, по которому товар передается для реализации третьему лицу без перехода к такому лицу права собственности на товар, в том числе договор комиссии, договор поручения, агентский договор или смешанный договор, содержащий элементы одного или всех указанных договоров либо исполнять (реализовывать) такие договоры.



Таким образом, заключение договора комиссии ФГУП «Промсервис» ФСИН России, осуществляющего торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, с поставщиками продовольственных товаров (контрагентами) запрещается действующим законодательством.



Заседание комиссии назначено на 11 декабря в 11.00.

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