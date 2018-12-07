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Возбуждено уголовное дело по факту реализации МУГИСО участка земли за 15% от его кадастровой стоимости

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту реализации министерством по управлению гсимуществом Свердловской области (МУГИСО) участка земли за 15% от его кадастровой стоимости. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Владимир Курочкин.



По его словам, в апреле 2018 года возбуждено уголовное дело по факту реализации со стороны МУГИСО коммерческой организации земельного участка за 15% от его кадастровой стоимости в связи с возведением на данном участке 9 объектов недвижимого имущества.



В частности, должны были быть построены спортивные объекты: беседки, турники, уличные тренажеры, беговой круг с футбольным полем и трибуной, площадка для скейтеров, велосипедная трасса.



«Фактически данные объекты построены не были, однако должностными лицами администрации Екатеринбурга были подписаны акты о вводе их в эксплуатацию. Впоследствии земельный участок был передан в собственность коммерческой организации. Ущерб от этих действий составил более 136 млн руб.», — отметил Владимир Курочкин.



В настоящее время к уголовному делу в качестве обвиняемого привлечен один человек.

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