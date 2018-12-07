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Прокуратура начала проверку задержки рейса Екатеринбург — Нячанг авиакомпании Royal Flight

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки 6 декабря 2018 года рейса авиакомпании Royal Flight, следовавшего маршрутом Екатеринбург — Нячанг.



Как сообщает пресс-служба ведомства, зарегистрировавшиеся на чартерный рейс 329 пассажиров, в том числе 43 ребенка, более 12 часов ожидали предоставления им авиакомпанией резервного воздушного судна.



«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению авиаперевозчиком требований федеральных авиационных правил, регулирующих порядок воздушной перевозки пассажиров, грузов и багажа», — говорится в сообщении.

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