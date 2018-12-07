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Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 47 коп.
7 декабрь 2018 (14:51)
УрБК, Москва, 07.12.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 декабря 2018 года. Курс долл. США вырос на 18,50 коп. до 66,92 руб., курс евро — на 47,06 коп. до 76,07 руб.
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