Новости дня

Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 47 коп.

7 декабрь 2018 (14:51)

УрБК, Москва, 07.12.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 декабря 2018 года. Курс долл. США вырос на 18,50 коп. до 66,92 руб., курс евро — на 47,06 коп. до 76,07 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: