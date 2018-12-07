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Прокуратура направила представление на отстранение руководства ЕМУП «Золушка»

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. Прокуратура Свердловской области направила представление на отстранение руководства ЕМУП «Золушка». Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Владимир Курочкин.



«Данное дело было возбуждено по статье 285 УК РФ. В адрес предприятия были направлены представления с требованием принять все меры по устранению нарушения законодательства. В том числе, что касается нахождения на службе тех лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — отметил Владимир Курочкин.



Напомним, что с начала 2018 года в Екатеринбурге прошла серия отравлений в школах. Некоторые из них находились на обслуживании ЕМУП «Золушка», где впоследствии были выявлены серьезные нарушения санитарного законодательства.

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