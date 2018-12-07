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Поведение сотрудников в соцсетях регулируется в 59% российских компаний
7 декабрь 2018 (14:09)
УрБК, Москва, 07.12.2018. В настоящее время поведение сотрудников в соцсетях регулируется в 59% компаний (три года назад — в 51% компаний), сообщает портал SuperJob на основе своего исследования.
По информации портала, главное, чего опасаются работодатели, — разглашения коммерческой тайны (37%). 21% компаний требует от сотрудников соблюдения этики поведения в соцсетях. 18% запрещают публиковать негативные комментарии о работе, руководстве, коллегах. В каждой двадцатой компании действует запрет на публикацию в интернете фотографий в униформе или с рабочего места. В 4% компаний запрещено выкладывать любую информацию о работе. Другие правила есть в каждой сотой организации, среди них — запрет критики властей и размещения недостоверной информации о товарах и услугах.
27% работодателей блокируют персоналу выход в соцсети с рабочего компьютера.
За 3 года с момента проведения аналогичного опроса компаний, установивших запрет на разглашение коммерческой тайны, стало больше почти в 1,5 раза: 25% в 2015 году и 37% сегодня. Предприятий, где поведение сотрудников в соцсетях не регулируется, напротив, стало меньше практически на четверть: 3 года назад — 39%, сейчас — 30%.
Тем не менее количество реальных инцидентов, связанных с неподобающим поведением персонала в соцсетях, по-прежнему невысоко: лишь 2% пользователей соцсетей говорят о том, что сталкивались с нареканиями со стороны руководства. Мужчины чуть чаще признаются в подобных ситуациях: 3% против 1% среди женщин. Комментируя свои ответы, мужчины рассказывали о том, что позволили себе открыто критиковать компанию в интернет-пространстве, допускали нецензурные выражения в переписке. Женщин же чаще критиковали за легкомысленные посты или статусы и откровенные фотографии.
В опросах приняли участие 500 представителей работодателей и 1 тыс. 600 россиян в возрасте 18-54 лет, зарегистрированных в социальных сетях.
По информации портала, главное, чего опасаются работодатели, — разглашения коммерческой тайны (37%). 21% компаний требует от сотрудников соблюдения этики поведения в соцсетях. 18% запрещают публиковать негативные комментарии о работе, руководстве, коллегах. В каждой двадцатой компании действует запрет на публикацию в интернете фотографий в униформе или с рабочего места. В 4% компаний запрещено выкладывать любую информацию о работе. Другие правила есть в каждой сотой организации, среди них — запрет критики властей и размещения недостоверной информации о товарах и услугах.
27% работодателей блокируют персоналу выход в соцсети с рабочего компьютера.
За 3 года с момента проведения аналогичного опроса компаний, установивших запрет на разглашение коммерческой тайны, стало больше почти в 1,5 раза: 25% в 2015 году и 37% сегодня. Предприятий, где поведение сотрудников в соцсетях не регулируется, напротив, стало меньше практически на четверть: 3 года назад — 39%, сейчас — 30%.
Тем не менее количество реальных инцидентов, связанных с неподобающим поведением персонала в соцсетях, по-прежнему невысоко: лишь 2% пользователей соцсетей говорят о том, что сталкивались с нареканиями со стороны руководства. Мужчины чуть чаще признаются в подобных ситуациях: 3% против 1% среди женщин. Комментируя свои ответы, мужчины рассказывали о том, что позволили себе открыто критиковать компанию в интернет-пространстве, допускали нецензурные выражения в переписке. Женщин же чаще критиковали за легкомысленные посты или статусы и откровенные фотографии.
В опросах приняли участие 500 представителей работодателей и 1 тыс. 600 россиян в возрасте 18-54 лет, зарегистрированных в социальных сетях.
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