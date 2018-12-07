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Энергетики предупредили о снижении температуры в зданиях Екатеринбурга из-за нехватки газа

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. ТЭЦ «Академическая» может снизить параметры теплоносителя для потребителей в результате недопоставки газа со стороны ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Об этом сообщает пресс-служба компании ПАО «Т Плюс».



Газотранспортная компания уведомила энергохолдинг о намерении полностью прекратить подачу топлива через одну из городских газораспределительных станций для устранения «дефектов, выявленных в ходе внутритрубной диагностики, создающих угрозу возникновения аварии».



Согласно письму, работы планируется проводить в течение 24 часов, начиная с 06.00 по московскому времени 10 декабря 2018 года. В этот период ТЭЦ «Академическая» будет вынуждена снизить потребление газа на 60%. Газоснабжение централи будет осуществляться только для нужд водогрейных котлов. Также будут отключены ТЭЦ-19 и Гурзуфская котельная.



«Т Плюс приложит все усилия для максимально качественного теплоснабжения населения, социальных объектов и промышленных предприятий в непредвиденных условиях. Прорабатывается возможность перевода потребителей на резервные теплоисточники, поскольку работы только водогрейных котлов будет недостаточно для обеспечения нормативных параметров теплоносителя на период ограничения. Потребители могут столкнуться со снижением температуры в помещениях», — указано в сообщении.

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