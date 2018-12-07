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ЦБ предложил небольшим банкам найти запасного партнера для работы с международными платежными системами

УрБК, Москва, 07.12.2018. Банк России предлагает небольшим банкам найти запасного партнёра на случай отключения их текущего банка-спонсора от международных платежных систем, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ЦБ РФ.



«ЦБ озаботился бесперебойностью карточных расчетов у банков, работающих с платежными системами не напрямую, а через банк-партнер. Регулятор советует таким косвенным участникам платежных систем заключить договор помимо основного еще с одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт», — пишет газета. Отмечается, что крупнейшими спонсорами банков для участия в платежных системах являются РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», ВТБ, Росбанк и Промсвязьбанк.



Ссылаясь на информационное письмо ЦБ РФ, в издании отмечают, что соответствующий договор должен вступать в силу, когда возникает необходимость сменить банк-спонсор. Уточняется, что такое письмо было разослано операторам платежных систем и банкам. Также из текста следует, что в договоре должно говориться о тестовом обмене информацией при интеграции с новым спонсором, а перечень мероприятий должны разработать платежные системы и рекомендовать их банкам.



По мнению нескольких банкиров, ЦБ страхуется не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, которые чреваты отключением спонсора от Visa и Mastercard.

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