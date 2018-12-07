Новости дня

300 туристов более суток находятся во вьетнамском аэропорту из-за задержки рейса до Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. Рейс авиакомпании Royal Flight с острова Фукуок до Екатеринбурга задерживается более чем на сутки. Вылета из вьетнамского аэропорта ждут 300 человек.



Прилететь в Екатеринбург рейс № RL-8772 авиакомпании Royal Flight должен был еще 6 декабря в 17.40. Однако вылет несколько раз переносили. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс прибудет 8 декабря в 06.20.



В авиакомпании заявляют, что рейс задержался из-за погодных условий. Однако туристы утверждают, что причиной стала поломка самолета.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: