Кризис

ФАС вторую неделю подряд фиксирует повышение цен на моторное топливо в Свердловской области

Цены на моторное топливо в Свердловской области с 26 ноября по 2 декабря 2018 года выросли по сравнению с уровнем показателей, зафиксированных неделей ранее.



По данным регионального Управления ФАС России, снизилась только стоимость бензина АИ-92 — на 2 руб. и 3 коп. с 42,59 руб. до 40,56 руб. за литр.



Цена АИ-95 повысилась на 18 коп.: с 43,08 руб. до 43,26, цена за литр дизельного топлива повысилась на 1 рубль 19 коп.: с 44,56 руб. до 45,75 руб.



Цена на сжиженный углеводородный газ составила 22,22 руб., снизившись на 1 коп.

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