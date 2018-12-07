Новости дня

В выходные дни на Среднем Урале сотрудники ГИБДД будут проводить массовые проверки водителей

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. В ряде городов Свердловской области 7 и 8 декабря инспекторы ДПС будут останавливать все проезжающие транспортные средства и проверять водителей на возможное состояние опьянения.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД, наряды будут дежурить на въездах и выездах из городов, а также в пригородах. В рейдах примет участие максимальное количество экипажей дорожно-патрульной службы, сотрудники специализированных рот, а также сотрудники аппарата Управления ГИБДД Свердловской области.



«Напоминаем, сообщить о пьяных водителях и грубых нарушениях ПДД РФ можно круглосуточно в ГИБДД по телефонам: 8(343)269-77-00, 269-77-01. Своевременная реакция общественности может спасти чью-то жизнь», — говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: