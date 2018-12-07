Новости дня
В выходные дни на Среднем Урале сотрудники ГИБДД будут проводить массовые проверки водителей
7 декабрь 2018 (11:08)
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. В ряде городов Свердловской области 7 и 8 декабря инспекторы ДПС будут останавливать все проезжающие транспортные средства и проверять водителей на возможное состояние опьянения.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД, наряды будут дежурить на въездах и выездах из городов, а также в пригородах. В рейдах примет участие максимальное количество экипажей дорожно-патрульной службы, сотрудники специализированных рот, а также сотрудники аппарата Управления ГИБДД Свердловской области.
«Напоминаем, сообщить о пьяных водителях и грубых нарушениях ПДД РФ можно круглосуточно в ГИБДД по телефонам: 8(343)269-77-00, 269-77-01. Своевременная реакция общественности может спасти чью-то жизнь», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД, наряды будут дежурить на въездах и выездах из городов, а также в пригородах. В рейдах примет участие максимальное количество экипажей дорожно-патрульной службы, сотрудники специализированных рот, а также сотрудники аппарата Управления ГИБДД Свердловской области.
«Напоминаем, сообщить о пьяных водителях и грубых нарушениях ПДД РФ можно круглосуточно в ГИБДД по телефонам: 8(343)269-77-00, 269-77-01. Своевременная реакция общественности может спасти чью-то жизнь», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области за выходные сотрудники ГИБДД задержали около 240 нетрезвых водителей
- За выходные в Свердловской области поймали почти 80 водителей без прав
- В Екатеринбурге ГИБДД оштрафовала 8 водителей автобусов междугородних рейсов
- В Свердловской области за прошедшие выходные задержали 259 пьяных водителей
- ГИБДД проведет массовую проверку маршрутных автобусов в Свердловской области