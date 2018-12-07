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Производители парфюмерии попросили Дмитрия Медведева исключить их продукцию из перечня обязательной маркировки
7 декабрь 2018 (10:47)
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. Производители парфюмерии обратились к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с письмом, в котором просят исключить группу «Духи и туалетные воды» из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Письмо подписали главы Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), Российской парфюмерно-косметической ассоциации и Ассоциации прямых продаж (вместе представляют более 90% производителей и импортеров, включая L`Oreal, Unilever, Avon).
Цель маркировки — борьба с контрафактом и фальсификатом, но их доля на российском рынке парфюмерии не превышает 1%, указывают авторы письма. Они приводят данные Роспотребнадзора, по которым в 2017 году лишь 0,9% парфюмерно-косметической продукции не соответствовало техрегламентам Таможенного союза. ФТС в 2017 году обнаружила только 77,4 тыс. единиц контрафакта в этой категории — менее 0,1% продаж (93,4 млн единиц, данные GfK Rus).
Это, уверены участники рынка, подтверждает эффективность действующей системы контроля парфюмерной продукции, тогда как маркировка — избыточна и нецелесообразна. Кроме того, добавляют они, срок ее введения — 1 декабря 2019 года — будет «крайне сложным» для исполнения: для других товаров на пилотные эксперименты и подготовку к ним отводится не менее 1,5-2 лет.
Отметим, что, по прогнозам Euromonitor International, в 2018 году продажи духов и туалетной воды в России сократятся на 0,8%, до 95,15 млрд руб. Основные причины — продолжающийся экономический кризис и низкий уровень доходов.
Письмо подписали главы Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), Российской парфюмерно-косметической ассоциации и Ассоциации прямых продаж (вместе представляют более 90% производителей и импортеров, включая L`Oreal, Unilever, Avon).
Цель маркировки — борьба с контрафактом и фальсификатом, но их доля на российском рынке парфюмерии не превышает 1%, указывают авторы письма. Они приводят данные Роспотребнадзора, по которым в 2017 году лишь 0,9% парфюмерно-косметической продукции не соответствовало техрегламентам Таможенного союза. ФТС в 2017 году обнаружила только 77,4 тыс. единиц контрафакта в этой категории — менее 0,1% продаж (93,4 млн единиц, данные GfK Rus).
Это, уверены участники рынка, подтверждает эффективность действующей системы контроля парфюмерной продукции, тогда как маркировка — избыточна и нецелесообразна. Кроме того, добавляют они, срок ее введения — 1 декабря 2019 года — будет «крайне сложным» для исполнения: для других товаров на пилотные эксперименты и подготовку к ним отводится не менее 1,5-2 лет.
Отметим, что, по прогнозам Euromonitor International, в 2018 году продажи духов и туалетной воды в России сократятся на 0,8%, до 95,15 млрд руб. Основные причины — продолжающийся экономический кризис и низкий уровень доходов.
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