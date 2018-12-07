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Иск Банка России о банкротстве Тагилбанка будет пересмотрен
7 декабрь 2018 (10:26)
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд по правилам первой инстанции пересмотрит дело о банкротстве АО «Тагилбанк» (Нижний Тагил, Свердловская область) по иску от Банка России. Об этом свидетельствует картотека дел.
Суд принял к производству жалобу акционеров «Тагилбанка» еще 23 октября.
Напомним, что АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ. В настоящее время страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка выплачивает Сбербанк.
Суд принял к производству жалобу акционеров «Тагилбанка» еще 23 октября.
Напомним, что АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ. В настоящее время страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка выплачивает Сбербанк.
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